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Дадонов – 1-я звезда матча с «Чикаго»: победный гол и передача. Он забил в 4-й игре подряд

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов сделал голевую передачу, забросил победную шайбу в овертайме матча чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:4 ОТ) и был признан первой звездой.

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