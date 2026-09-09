Аллегри назвал цель «Наполи» на общий этап Лиги чемпионов

Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри перед матчем с лондонским «Арсеналом» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов заявил, что его команде нужно набрать 12 очков для выхода в плей-офф.
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