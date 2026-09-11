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Царьград

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Более 1 тыс. профессионалов обсудят вызовы ритейла на форуме в Москве

Более 1 тыс. профессионалов обсудят вызовы ритейла на форуме в Москве

17 сентября в Москве более 1 тыс. специалистов ритейла соберутся на форум "Новый Ретейл 2026". Участники обсудят актуальные вызовы отрасли и новые бизнес-модели.

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