Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захватит Молдавской ГРЭС в Приднестровье в ходе совещания с правительством республики, 23 декабря сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии