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Санду потребовала подготовить силовой захват ГРЭС в Приднестровье

Санду потребовала подготовить силовой захват ГРЭС в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захватит Молдавской ГРЭС в Приднестровье в ходе совещания с правительством республики, 23 декабря сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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