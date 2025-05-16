Он снова №1: Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена

Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в третий раз подряд и пятый раз в карьере возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, доход 40-летнего форварда составил 275 млн долларов.
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