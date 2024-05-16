❗️В Евпатории предупредили об учениях военных Они продлятся с 10:00 до 15:00, уточнили в городской администрации.
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❗️В Евпатории предупредили об учениях военных Они продлятся с 10:00 до 15:00, уточнили в городской администрации.