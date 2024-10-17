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Определен лучший способ избавиться от лишнего веса

Ученые Миланского университета определили лучший способ избавиться от лишнего веса. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Proceedings of the Royal Society B, выполнение упражнений в режиме «старт-стоп» помогает увеличить энергозатраты на 20-60 процентов по сравнению с равномерной активностью.

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