Определен лучший способ избавиться от лишнего веса

Ученые Миланского университета определили лучший способ избавиться от лишнего веса. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Proceedings of the Royal Society B, выполнение упражнений в режиме «старт-стоп» помогает увеличить энергозатраты на 20-60 процентов по сравнению с равномерной активностью.