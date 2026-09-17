Бывших детей не бывает: кто из звездных отцов судится из-за алиментов

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского обвинила его в отказе платить алименты на их общую дочь. Что ответил заслуженный артист РФ? Когда он в последний раз виделся с девочкой? Действительно ли один из самых успешных актеров российского кино жалеет денег на собственного ребенка? И кто еще из знаменитостей попал в список «неплательщиков»? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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