«Пойти на мир с фашистами не можем»: что будет с СВО в 2025 году

Конец 2024 года ознаменовался волной заявлений о скором достижении мира в зоне спецоперации. Однако одновременно звучали тревожные намеки на возможность задействования системы «Орешник» в любое мгновение.
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