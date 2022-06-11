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Проект создания второго омского базового авиаперевозчика заморожен

Проект создания второго омского базового авиаперевозчика заморожен

Это лоукостер Citrus. Сегодня группа компаний S7 Airlines впервые официально признала, что проект создания нового лоукостера Citrus остановлен.

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