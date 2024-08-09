Камчатские полицейские и общественники провели акцию «Зарядка со стражем порядка» в детском оздоровительном лагере

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники ОМВД России по Елизовскому району посетили воспитанников детского оздоровительного лагеря дневного пребывания при муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Елизовского муниципального района».
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