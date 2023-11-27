Раскрыта стоимость электрокаров Rising для России

Поставки автомобилей премиум-марки, принадлежащей автогиганту SAIC, наладила компания Electrocars. В конце ноября 2023 года на наш рынок начали прибывать пятиметровые лифтбеки Rising F7 и кросc-купе Rising R7, доступные в пяти и четырех комплектациях соответственно.