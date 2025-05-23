Петербурге купит более 400 белорусских автобусов

Об этом рассказал Александр Беглов Петербург закупит более 400 белорусских автобусов. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в рамках встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики в РФ Александром Рогожником.
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