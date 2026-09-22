В Подмосковье студенты смогут пожениться прямо в вузах с 25 января

В Московской области 25 января стартует проект «Семейный диплом», позволяющий студенческим парам регистрировать брак прямо в вузах, а формат церемоний будет зависеть от числа заявок и возможностей учебных заведений.
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