Independеnt: Обнародованы новые результаты ДНК «инопланетян» из Мексики

Загадка «трупов инопланетян» приняла еще более запутанный оборот.Как ранее сообщал «Царьград», в сентябре нынешнего года в Конгрессе Мексики продемонстрировали тела тысячелетних «инопланетян», у которых часть ДНК неизвестного происхождения, обнародованы новые результаты ДНК.
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