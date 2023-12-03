Independеnt: Обнародованы новые результаты ДНК «инопланетян» из Мексики

Загадка «трупов инопланетян» приняла еще более запутанный оборот.Как ранее сообщал «Царьград», в сентябре нынешнего года в Конгрессе Мексики продемонстрировали тела тысячелетних «инопланетян», у которых часть ДНК неизвестного происхождения, обнародованы новые результаты ДНК.