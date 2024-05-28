Более 800 новосибирцев с ограниченными возможностями здоровья нашли работу с начала года

В регионе действуют комплексные программы по трудоустройству людей с инвалидностью. С начала 2024 года через центры занятости населения трудоустроено 814 человек, из них 169 человек на квотируемые рабочие места.
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