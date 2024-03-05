Безумный проект: BMW 600 с V12 от истребителя времён Второй Мировой войны

Об этом проекте известно очень мало, но это на 100 процентов самое крутое, что вы увидите сегодня. Если говорить просто, то перед нами BMW 600 с двигателем от истребителя времён Второй Мировой войны P51 Mustang!Создателем этого необычного автомобиля был Jim Litle.