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Боевика из нацбата «Айдар» освободили от службы по «беременности»

Боевик украинского националистического батальона «Айдар» Станислав Дегтяр был освобожден от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на основании результатов военно-врачебной комиссии, которая указала беременность как причину.

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