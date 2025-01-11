🇩🇪🇷🇺 Немецкие власти взяли на буксир аварийный танкер «Eventin», следовавший под флагом Панамы из Усть-Луги в Египет.
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🇩🇪🇷🇺 Немецкие власти взяли на буксир аварийный танкер «Eventin», следовавший под флагом Панамы из Усть-Луги в Египет.
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