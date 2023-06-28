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Трошечкин перешел в «Пари НН» из «Ахмата» и взял 10-й номер. Контракт – на 3 года

Трошечкин перешел в «Пари НН» из «Ахмата» и взял 10-й номер. Контракт – на 3 года

Футболист подписал контракт сроком на 3 года и взял в новом клубе 10-й номер. «По весне в «Ахмате», восстановившись после травмы, я получал не так много игрового времени, а в Нижнем почувствовал заинтересованность во мне со стороны руководства клуба и главного тренера.

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