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Дональд Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову прекратить войну в Палестине

Дональд Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову прекратить войну в Палестине

И еще несколько способов продвижения, к которым прибегнул Трамп перед выборами. фото: Getty Images; Legion MediaЭкс-президент США Дональд Трамп пообещал экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову остановить военный конфликт в Палестине.

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