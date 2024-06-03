Дональд Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову прекратить войну в Палестине

И еще несколько способов продвижения, к которым прибегнул Трамп перед выборами. фото: Getty Images; Legion MediaЭкс-президент США Дональд Трамп пообещал экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову остановить военный конфликт в Палестине.
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