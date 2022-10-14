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Работника женского монастыря в Орехово-Зуево задержали за кражу 1,5 млн руб.

Работника женского монастыря в Орехово-Зуево задержали за кражу 1,5 млн руб.

В Орехово-Зуево задержан подозреваемый по делу о похищении денег для ремонта женского монастыря. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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