Работника женского монастыря в Орехово-Зуево задержали за кражу 1,5 млн руб.

В Орехово-Зуево задержан подозреваемый по делу о похищении денег для ремонта женского монастыря. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В Орехово-Зуево задержан подозреваемый по делу о похищении денег для ремонта женского монастыря. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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