SHAMAN после концерта в Совфеде неожиданно отменил свои концерты в Сибири

Сергей Туренко

Эту старую свору скоморохов от эстрады пора отправить на СВО, а тех, кто откажется отлучить от участия во всех концертах где есть господдержка. Пускай отдыхают или перебиваются корпоративами. А ШАМАНА нужно поддержать. Нормальный парень.