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SHAMAN после концерта в Совфеде неожиданно отменил свои концерты в Сибири

SHAMAN после концерта в Совфеде неожиданно отменил свои концерты в Сибири

После блестящего выступления в Совете Федерации, певец SHAMAN принял решение отменить свои выступления в Сибири.

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Комментарии
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Сергей Туренко
Эту старую свору скоморохов от эстрады пора отправить на СВО, а тех, кто откажется отлучить от участия во всех концертах где есть господдержка. Пускай отдыхают или перебиваются корпоративами. А ШАМАНА нужно поддержать. Нормальный парень.
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