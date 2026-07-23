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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» об отказе в переигровке матча с «Зенитом»: «Не удивлены решением КДК. Но если есть возможность бороться с несправедливостью, мы должны использовать все возможные инструменты»

В « Спартаке » отреагировали на решение КДК РФС по матчу с « Зенитом » за Суперкубок России (1:1, пен.

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