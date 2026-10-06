В Париже на демонстрацию старшеклассников и студентов вышли тысячи человек

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста старшеклассников и студентов на площади Республики в Париже, передает корреспондент ТАСС.
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