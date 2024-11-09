Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...«Ситуация обостря...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Ситуация на фронт...
  • Marina Bubon
    Ну… полетят скоро… не пешком же им идти((( не исключено, что зреет провокация. Соберёт чинуш , жахнут по самолету, с...Безопасность граж...

Поездку в метро Новосибирска можно будет оплатить по биометрии

Поездку в метро Новосибирска можно будет оплатить по биометрии

Такой способ оплаты планируют внедрить в новосибирском метро до конца 2025 года.Новосибирцам в следующем году предложат оплачивать проезд в метро с помощью биометрии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх