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Аргументы и Факты

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BZ: Трамп высказался о Зеленском в самый неподходящий для Киева момент

BZ: Трамп высказался о Зеленском в самый неподходящий для Киева момент

Заявления президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского прозвучали в крайне неудачный для Киева момент и продемонстрировали углубление кризиса в отношениях двух стран.

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