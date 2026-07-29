Россия наращивает экспорт нефти через Арктику При этом сокращая сроки доставки и избегая маршрута через Красное море, где сохраняется угроза атак хуситов.
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Россия наращивает экспорт нефти через Арктику При этом сокращая сроки доставки и избегая маршрута через Красное море, где сохраняется угроза атак хуситов.
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