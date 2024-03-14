Гулебный атаман объявил правила поведения на масленичные посиделки: всем и взрослым и детям без стеснения веселиться и принимать участие в активных играх.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Гулебный атаман объявил правила поведения на масленичные посиделки: всем и взрослым и детям без стеснения веселиться и принимать участие в активных играх.