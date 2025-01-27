Генпрокуратуру заинтересовал хит «Сигма бой»

Танцы школьниц возмутили православное общественное движение «Сорок Сороков».фото: vk.com/badsee_officialПравославное общественное движение «Сорок Сороков» обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить песню «Сигма бой», покорившую международные чаты.
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