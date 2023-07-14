Дэвид Гилберт и Цао Юпен вышли во второй этап турнира Championship League в Лестере

Дэвид Гилберт и Цао Юпен одержали комфортные победы и возглавили 13 и 31 Группы соответственно, выйдя во второй этап рейтингового турнира Championship League 2023, сообщает WST Дэвид Гилберт (фото: WST) Все Новости Championship League 2023 Турнирные таблицы, результаты Championship League 2023 (рейтинговый) Видео Championship League 2023 Расписание трансляций Championship League 2023 (рейтинговый) Дэвид Гилберт и Цао Юпен обеспечили себе место во втором этапе рейтингового турнира Championship League 2023 на арене Morningside Arena в Лестере.