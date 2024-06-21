ICAN: в Британии продолжается подготовка к размещению ядерного оружия США

Руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт заявил, что Великобритания продолжает вести подготовку к размещению американского ядерного оружия в стране.
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