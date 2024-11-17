В одном из древнейших морских портов Египта археологи наткнулись на уникальный храм, не похожий на другие культовые сооружения, возведённые в этом регионе.
В глубине Египетского храма обнаружили табличку с неведомыми ритуалами
Комментарии
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Владимир Алтайцев
,все эти ритуалы давно ушедшей эпохи? В сокровищницу знаний они не прибавят и капли.
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15 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Как знать, уважаемый, как знать... После того, как Виктор Шкловский в одной из своих монографий высказал удивительное предположение, что мировых прообразов, пра-легенд всего девять... а всё остальное - вариации на эти Вечные темы... И что тогда? Закрываем лавочку? Да нет, потому что любой вклад в социокультурный слой человечества - как капля в море, пополняет его, добавляя что новое... И это удивительно...
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11 час.
альяр энвероглы
" Таблички с ритуалами" - что за безграмотный бред!?
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4 час.
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