В глубине Египетского храма обнаружили табличку с неведомыми ритуалами

ВУ

Владимир Уфимцев

Как знать, уважаемый, как знать... После того, как Виктор Шкловский в одной из своих монографий высказал удивительное предположение, что мировых прообразов, пра-легенд всего девять... а всё остальное - вариации на эти Вечные темы... И что тогда? Закрываем лавочку? Да нет, потому что любой вклад в социокультурный слой человечества - как капля в море, пополняет его, добавляя что новое... И это удивительно...