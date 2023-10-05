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Несекретные материалы

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  • Alexandr Tokarev
    Но как же, у нас ВСЁ и ВСЕГДА идёт по "плану" !!!!!!!!!!!!!!!😎Как Украине удало...
  • Владимир Аверков
    Это-не защита.....у военных это называется другим словом...Как Украине удало...
  • Юрий Дельта
    Браво!Как Украине удало...

Шурыгин назвал способы устранения украинской угрозы в Черном море

Шурыгин назвал способы устранения украинской угрозы в Черном море

Недавно стало известно, что основная масса кораблей Черноморского флота ВМФ РФ была оперативно передислоцирована из акватории главной военно-морской базы в Севастополе в Новороссийск и Феодосию.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Избавь нас Бог от таких, как Хрущёв.
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13 час.
Серж Южанин
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9 час.
александр муравьев
Только вопрос куда он смотрит. Что ни двиг то ляп. Командующих как перчатки меняют. По ТВ одни победные реляции. Про &quot;Москву&quot; только через год скромно упомянули что его утопили. Причём утопили сами когда транспортировать начали.
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9 час.

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