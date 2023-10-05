Недавно стало известно, что основная масса кораблей Черноморского флота ВМФ РФ была оперативно передислоцирована из акватории главной военно-морской базы в Севастополе в Новороссийск и Феодосию.
Шурыгин назвал способы устранения украинской угрозы в Черном море
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ВТ
Василий Топчий
Избавь нас Бог от таких, как Хрущёв.
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13 час.
Серж Южанин
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9 час.
александр муравьев
Только вопрос куда он смотрит. Что ни двиг то ляп. Командующих как перчатки меняют. По ТВ одни победные реляции. Про "Москву" только через год скромно упомянули что его утопили. Причём утопили сами когда транспортировать начали.
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9 час.
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