Шурыгин назвал способы устранения украинской угрозы в Черном море

александр муравьев

Только вопрос куда он смотрит. Что ни двиг то ляп. Командующих как перчатки меняют. По ТВ одни победные реляции. Про "Москву" только через год скромно упомянули что его утопили. Причём утопили сами когда транспортировать начали.