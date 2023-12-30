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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду о 54 голах за год: «Скажу, когда закончу!»

Роналду о 54 голах за год: «Скажу, когда закончу!»

После гола в ворота «Аль-Таавуна» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии на счету португальца стало 54 мяча с начала года.

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