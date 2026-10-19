Главное военное следственное управление СК России совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД пресекло деятельность организованной преступной группы, которая похищала денежные выплаты участников специальной военной операции.
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