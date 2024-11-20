Эксперт дала прогноз по курсу рубля в 2025 году

Российская валюта продолжит слабеть. Российская валюта продолжает слабеть. Курс уже пробил психологическую отметку в 100 рублей за доллар, однако и это не предел — вероятно дальнейшее ослабление, считает экономист Ольга Гогаладзе, пишет РИАМО.
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