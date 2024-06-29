Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вместо домов для военнослужащих, Белоусову достались руины в виде недостроев. Придется «разгребать»

Вместо домов для военнослужащих, Белоусову достались руины в виде недостроев. Придется «разгребать»

Назначение министра обороны Андрея Белоусова стало неожиданностью для экспертов и россиян. Новость была воспринята по-разному, но часть граждан выражала недоумение по поводу того, что новый глава ведомства – гражданский человек.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Да уж... Ремовичу досталось &quot;хозяйство&quot;... Вспомним факты - ГУОВ - Главное Управление обеспечения войск. За четыре года - ТРИ ДИРЕКТОРА сменилось, Два из них &quot;присели&quot;.
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