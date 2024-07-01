“Его как будто больше не существует”, – принц Гарри сильно переживает, что не может общаться с больной раком Кейт Миддлтон

В последнее время отношения между членами британской королевской семьи стали напряженными. Все началось с того, что принц Гарри оказался в центре скандала, когда он прекратил связь с Великобританией и переехал в США.
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