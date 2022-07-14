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«МЮ» и «Аякс» близки к трансферу Лисандро за 50 млн евро и бонусы. Сделка – на финальной стадии

«Манчестер Юнайтед» близок к успеху в переговорах с «Аяксом» по Лисандро Мартинесу. По данным журналиста Фабрицио Романо, переход аргентинца в английский клуб уже неизбежен.

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