42-летняя Светлана Лобода станцевала в прозрачном наряде

Украинская певица Светлана Лобода станцевала в прозрачном наряде перед публикой. Соответствующее видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона подписчиков.