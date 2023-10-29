Названы категории россиян, которые получат прибавку к зарплате в ноябре

В ноябре работники бюджетных учреждений и государственные гражданские служащие получат проиндексированную на 5,5% зарплату, напомнил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Российской газетой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии