Сергей Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Клиентские пути обеспечивают получение пациентом максимально комфортного и эффективного лечения Глава Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о внедрении в столичное здравоохранение клиентских путей.
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