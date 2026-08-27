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Аргументы недели

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Звезда сериала оскорбил полную попутчицу в самолете

Звезда сериала оскорбил полную попутчицу в самолете

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли суворовца Алексея Сырникова в сериале «Кадетство», оказался в центре громкого скандала после того, как публично оскорбил женщину с пышными формами, летевшую с ним в одном самолете.

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