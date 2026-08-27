Звезда сериала оскорбил полную попутчицу в самолете

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли суворовца Алексея Сырникова в сериале «Кадетство», оказался в центре громкого скандала после того, как публично оскорбил женщину с пышными формами, летевшую с ним в одном самолете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии