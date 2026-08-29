🔥Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму до 1 сентября 30, 31 августа и 1 сентября в центральных, западных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохраниться чрезвычайная пожарная опасность, предупредили в ГУ МЧС России по РК.