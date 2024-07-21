Одним из главных кандидатов на замену Байдену является бывший астронавт НАСА

Фото: fototelegraf.ru Если президент Джо Байден решит выйти из президентской гонки, что теперь кажется все более вероятным , понадобится новый кандидат, и одним из главных кандидатов на эту должность, помимо Камалы Харрис, как раз и оказался известный астронавт НАСА.