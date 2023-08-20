ИЗВЕСТИЯ iz

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Разделяй, не властвуй: Тирасполь ответил на «понижение» Приднестровья

Разделяй, не властвуй: Тирасполь ответил на «понижение» Приднестровья

Замена термина «Приднестровье» на «приднестровский регион» в официальных документах Молдавии — «лингвистический кульбит», на который пошел Кишинев вместо ответственного выполнения официальных обязательств, заявили «Известиям» в МИД Приднестровья.

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