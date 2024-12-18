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Важнейшее открытие биологии XX века. Генетические ножницы

Важнейшее открытие биологии XX века. Генетические ножницы

﻿﻿Посмотрите видео на YouTube. Возможно, вы слышали о CRISPR Cas9 — технологии, недавно получившей Нобелевскую премию.

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