«Лучший вариант для Red Bull». Эксперт назвал идеальную замену Пересу

«Лучший вариант для Red Bull». Эксперт назвал идеальную замену ПересуGetty Images / Red Bull Content PoolАвторитетный журналист Формулы 1 Питер Уиндзор назвал гонщика, который, по его мнению, идеально подошел бы чемпионской команде Red Bull Racing.
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