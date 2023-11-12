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«Лучший вариант для Red Bull». Эксперт назвал идеальную замену Пересу

«Лучший вариант для Red Bull». Эксперт назвал идеальную замену Пересу

«Лучший вариант для Red Bull». Эксперт назвал идеальную замену ПересуGetty Images / Red Bull Content PoolАвторитетный журналист Формулы 1 Питер Уиндзор назвал гонщика, который, по его мнению, идеально подошел бы чемпионской команде Red Bull Racing.

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