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Редкий белый крокодил из Ялты готовится к переезду в Феодосию

Редкий белый крокодил из Ялты готовится к переезду в Феодосию

Необычная рептилия — белый крокодил‑альбинос — вскоре покинет Ялтинский крокодиляриум. Новым домом для него станет Феодосия.

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